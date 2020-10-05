Ева Мендес пассказала секреты своих отношений с Райаном Гослингом

Ева Мендес и Райан Гослинг вместе уже девять лет, и за это время они так мало и редко говорили друг о друге публично, что прочно закрепили за собой статус одной из самых скрытных пар среди знаменитостей. Потому, когда они позволяют себе редкие откровения о личной жизни, это моментально попадает во все таблоиды. Вот и вчера 46-летняя актриса дала повод публике вспомнить об их с 39-летним Гослингом паре.

В инстаграме актриса поделилась черно-белым снимком, на котором она в платье бежит по пляжу, и написала, что отправилась с утра на пробежку. Потом, правда, призналась, что на самом деле этого не делала, а фото и вовсе архивное — ему как минимум 15 лет.

Не была в этом году ни на пляже, ни на пробежке,

— призналась Ева.

Тогда один из подписчиков посоветовал ей сказать Райану, чтобы тот чаще брал ее с собой гулять. На что Ева ответила:

Нет, спасибо, я в порядке. Я лучше буду дома с моим мужчиной, чем где-либо еще в мире,

— написала она.

Ева вообще часто отвечает своим поклонникам в соцсетях, что, безусловно, очень их радует: они отмечают, что она настоящая и добрая. На этот раз актриса также подробно рассказала, как занимается спортом во время пандемии. Звезда призналась, что вновь стала заниматься силовыми тренировками, по которым скучала.

Моя беговая дорожка сломалась прямо перед вспышкой коронавируса. Так что кардио прошло мимо. Так я стала сторонницей силовых тренировок и плиометрики,

— рассказала Мендес.

Карантин Ева и Райан проводили в своем доме в Калифорнии вместе с двумя дочерьми, шестилетней Эсмеральдой и четырехлетней Амадой. На публике звездное семейство, которое и так избегает посторонних глаз, появилось лишь пару раз за последние несколько месяцев. Приватность эта пара ценит превыше всего.