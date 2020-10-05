Эмили Ратаковски позировала на кожаном диване в виде зебры

29-летняя американская модель Эмили Ратаковски поделилась новым снимком со съемок рекламной кампании.

Звезда теперь рекламирует не только коллекцию своего бренда Inamorata. Эмили стала лицом новой коллекции @nastygal, о чем радостно сообщила своим подписчикам в Instagram.

Звезда поделилась несколькими фотографиями, на которых позирует в супер коротком платье в принт зебры, шляпе в тон и розовых босоножках на каблуках. Модель лежит на кожаном диване, он стоит в пустой комнате.

На первом фото Ратаковски просто лежит и смотрит пронзительно в камеру. У нее на лице макияж, а на ногтях маникюр.

На втором снимке Эмили выгибает ягодицы, для пикантности кадра.

«Я так рада сообщить, что я лицо новейшей коллекции @nastygal! Запуск через 5 дней», — пишет под снимками звезда.

Кстати, ранее модель уже делилась с фоловерами кадрами в этом образе и показывала, как на ней сидит экстремально короткое платье с принтом «зебра», которое едва ли прикрывало ее пятую точку.