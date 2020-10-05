Джордж Мартин назвал свою самую нелюбимую сцену за все сезоны «Игры престолов»

Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый фэнтези-сериал «Игра престолов», назвал свою самую нелюбимую сцену за все сезоны шоу.

Как рассказал автор в интервью Entertainment Weekly, ею стала сцена в самом начале фильма — шестой серии первого сезона: момент, где король Баратеон идет на охоту с тремя своими напарниками.

«Там, где мы действительно «просели» с точки зрения бюджета, была моя наименее любимая сцена во всем сериале. Четверо парней идут пешком по лесу с копьями. В книгах Роберт уходит на охоту, мы слышим, что на него напал кабан, и он умирает. Я никогда не снимал сцены охоты. Но я знал, что такое королевская охота. Там была бы сотня парней, павильоны, были бы другие охотники, собаки, звучал бы рог — вот как король идет на охоту!» — поясняет Мартин.

Мартин признал, что первое время сериал был под вопросом, и создатели не могли позволить себе лошадей, собак или беседки. Изначально бюджет на каждую серию был сравнительно небольшим: 6 млн долл. за серию, поэтому сцены в сериале не всегда соответствовали описанным в книгах.

Напомним, ранее Джордж Мартин назвал финал сериала «Игра престолов» неточным. Также сообщалось. что писатель не успевает дописать книгу «Ветра зимы» в этом году.