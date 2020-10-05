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Джордж Мартин назвал свою самую нелюбимую сцену за все сезоны «Игры престолов»

Джордж Мартин назвал свою самую нелюбимую сцену за все сезоны "Игры престолов"

Американский писатель Джордж Мартин, по книгам которого был снят культовый фэнтези-сериал «Игра престолов», назвал свою самую нелюбимую сцену за все сезоны шоу.

Как рассказал автор в интервью Entertainment Weekly, ею стала сцена в самом начале фильма — шестой серии первого сезона: момент, где король Баратеон идет на охоту с тремя своими напарниками.

«Там, где мы действительно «просели» с точки зрения бюджета, была моя наименее любимая сцена во всем сериале. Четверо парней идут пешком по лесу с копьями. В книгах Роберт уходит на охоту, мы слышим, что на него напал кабан, и он умирает. Я никогда не снимал сцены охоты. Но я знал, что такое королевская охота. Там была бы сотня парней, павильоны, были бы другие охотники, собаки, звучал бы рог — вот как король идет на охоту!» — поясняет Мартин.

Мартин признал, что первое время сериал был под вопросом, и создатели не могли позволить себе лошадей, собак или беседки. Изначально бюджет на каждую серию был сравнительно небольшим: 6 млн долл. за серию, поэтому сцены в сериале не всегда соответствовали описанным в книгах.

Напомним, ранее Джордж Мартин назвал финал сериала «Игра престолов» неточным. Также сообщалось. что писатель не успевает дописать книгу «Ветра зимы» в этом году.

5 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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