Домашнего робота заставили ездить по потолку

Компания Toyota Research Institute показала домашнего робота, который свободно передвигается по рельсам на потолке. По мнению инженеров, такая конструкция упростит навигацию, избавит от аккумуляторов и решит проблему недостаточно высокого роста роботов. На презентации опытный образец протирал столы и открывал холодильник — подобно своему наземному аналогу. О презентации сообщается на сайте компании, а также кратко на портале IEEE Spectrum.

Широкому распространению роботов для помощи по дому мешает их общая неуклюжесть и недостаточная сообразительность. Отдельные тестовые образцы можно научить мыслить относительно гибко, например, брать незнакомые предметы сложной формы, но чтобы робот-помощник мог выполнять все дела, он должен уметь то же, что и человек: в частности, свободно передвигаться.

Навигация по жилому помещению — непростая задача, поскольку там могут лежать разные предметы, бегать животные и дети. Для решения этой проблемы Toyota Research Institute предложила использовать робота, который будет двигаться по рельсам, прикрепленным к потолку.

TRI

Представленный робот оснащен двумя манипуляторами и подвижной головой с бинокулярной камерой. Манипуляторы (как минимум, пока) не универсальны, и для разных задач необходимо менять насадки, из которых на презентации показали захват для предметов и губку для мытья. Чтобы протестировать концепцию, потолочному роботу сделали идентичного близнеца, но на колесах и повернутого головой вверх. Во время презентации обе версии робота протирали поверхности в гостиной и на кухне, а подвесная версия также убрала бутылку в холодильник.

Существенный минус идеи в том, что дом под такого робота надо проектировать с самого начала, расставляя рельсы на потолках. При этом у такого робота не будет проблем с питанием, так как механизм всегда подключен к сети, а рельсы, к тому же, смогут выдержать больше веса, чем робот, который ездит по земле. Кроме того, прикрепленный робот без проблем будет дотягиваться до высоко расположенных мест — например, верхних полок шкафов.