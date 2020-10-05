Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 35 млн

Отмечается, что с 7 сентября число зараженных выросло на 8 млн человек.

Лидером по количеству случаев по-прежнему являются США: с начала пандемии коронавирус в Штатах выявлен у 7,4 млн человек. Второе место занимает Индия с 6,5 млн заразившихся, третье — Бразилия с 4,9 млн.

Россия находится на четвертом месте с 1,2 млн заболевших. При этом за последние сутки в РФ впервые с середины мая выявлено более 10 тыс. новых случаев заболевания.