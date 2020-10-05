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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 35 млн

Число заболевших коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 35 млн человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий собственные подсчеты на основе данных властей, СМИ и других источников.

Отмечается, что с 7 сентября число зараженных выросло на 8 млн человек.

Лидером по количеству случаев по-прежнему являются США: с начала пандемии коронавирус в Штатах выявлен у 7,4 млн человек. Второе место занимает Индия с 6,5 млн заразившихся, третье — Бразилия с 4,9 млн.

Россия находится на четвертом месте с 1,2 млн заболевших. При этом за последние сутки в РФ впервые с середины мая выявлено более 10 тыс. новых случаев заболевания.

5 октября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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