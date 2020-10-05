Балух после 27 дней комы начал говорить

Избитый в сентябре Владимир Балух пытается что-то говорить, но еще очень слаб

Экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух спустя 27 дней после избиения пришел в себя.

Об этом написала в Facebook народный депутат, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Наконец, хорошие новости от врачей В. Балуха: пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб», – написала она.

«Очень жаль, что Володя сейчас в больнице, а не в избирательной кампании, он должен был быть нашим фронтменом в Киевский облсовет», – добавила Геращенко.