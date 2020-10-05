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Азербайджан назвал условие для переговоров с Арменией

Ильхам Алиев

Азербайджан готов прекратить огонь и начать переговоры с Арменией, если та предложит повестку вывода армянских войск из городов Нагорного Карабаха. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Президент назвал уступки с армянской стороны необходимым основанием для диалога. Он также потребовал от премьера Армении Никола Пашиняна извинений за претензии на азербайджанские земли.

«Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями», — заявил Алиев.

5 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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