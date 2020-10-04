Врач Трампа рассказал о его хорошем состоянии после заражения коронавирусом

Врач Трампа рассказал о его хорошем состоянии после заражения коронавирусом. Также известно, что кроме Трампа больны несколько человек из его окружения.

После лечения экспериментальными препаратами от коронавируса президент США Дональд Трамп чувствует себя «очень хорошо», заявил его личный врач Шон Конли.

По словам доктора, ремдесивир и коктейль из антител показали отличный результат, и у главы государства понизилась температура. Кроме того, у него наблюдается хорошее насыщение крови кислородом (96%), никакая помощь в дыхании и при передвижении ему не требуется.

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо», — сказал Конли.

У Трампа до сих пор сохраняются такие симптомы коронавируса, как кашель, усталость и насморк, однако в его состоянии отмечают большой прогресс.

Врач подчеркнул также, что президента доставили в военный госпиталь в качестве меры предосторожности. Глава Белого дома стремился вернуться к работе уже в субботу, но ему рекомендовали продолжить лечение.