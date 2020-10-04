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Войска Азербайджана взяли крупный город Джабраил

ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации город Джабраил

ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации город Джабраил.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«Согласно информации, полученной из достоверных источников в Азербайджане, вслед за селениями Бююк Марджанлы, Маралян и Шейбей азербайджанская армия освободила от оккупации критически важный город Джабраил в карабахском регионе»,- говорится в сообщении.

Площадь Джабраильского района Азербайджана составляет 1050 км2.

23 августа 1993 года район был оккупирован ВС Армении.

4 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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