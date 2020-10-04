Турция обвинила Армению в нарушении Женевских конвенций Элизабет Хёрли в купальнике с глубоким декольте показала стройные ноги » Войска Азербайджана взяли крупный город Джабраил ВС Азербайджана освободили от армянской оккупации город Джабраил. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. «Согласно информации, полученной из достоверных источников в Азербайджане, вслед за селениями Бююк Марджанлы, Маралян и Шейбей азербайджанская армия освободила от оккупации критически важный город Джабраил в карабахском регионе»,- говорится в сообщении. Площадь Джабраильского района Азербайджана составляет 1050 км2. 23 августа 1993 года район был оккупирован ВС Армении.

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