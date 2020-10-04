В Степанакерте тяжелые разрушения — уничтожена энергосистема

В Степанакерте в ходе боевых действия уничтожена подстанция, в результате чего город оказался полностью обесточен, передает корреспондент Znak.com, который находится на месте.

В результате прямого попадания снаряда в электроподстанцию обломки ЛЭП раскидало на несколько соседних кварталов. Однако, как рассказывают местные жители, пристреливаться к трансформатору начали еще накануне. Ударили по многоквартирному жилому дому и уничтожили несколько зданий.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха в очередной раз обострился в сентябре этого года. Начался он в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.