Обнаружено новое опасное последствие коронавируса Азербайджан контролирует некоторую часть Карабаха » В США резко подскочил рост зараженных коронавирусом Суточный прирост зараженных коронавирусом в США обновил антирекорд последних дней, достигнув 54, 5 тыс. случаев. По данным университета Джонса Хопкинса, вирус подтвердился у 54 441, хотя днем ранее сообщалось о 43,7 тыс. зараженных. Возросло и число умерших за сутки — 906 летальных исходов против 857 днем ранее. Общее число жертв коронавируса в США превысило 208,7 тыс., заразились более 7,3 млн человек. Ранее сообщалось, что заражения не избежал и президент США Дональд Трамп. Его перевезли в военный госпиталь и сделали инъекцию коктейля из антител.

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