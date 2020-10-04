В полный рост: в Германии впервые установили памятник Горбачеву

Немцы накануне, 3 октября, отмечали 30-летнюю годовщину единства Германии. В городе Дессау в земле Саксония-Анхальт по этому случаю установили полноценный памятник советскому лидеру Михаилу Горбачеву, ранее страна могла похвастать только его бюстом, утверждает ТАСС.

Ваятель изобразил первого президента СССР решительно шагающим, но так, чтобы, по выражению премьера федеральной земли Райнера Хазелофа, «не встать на пути воссоединения Германии, а освободить его».

Памятник инициатору «Перестройки» создавался на народные средства.