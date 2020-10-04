В Израиле найден последний оплот древних хаханеев

Скриншот с Ютуба: Вид сверху на крепость и главный тракт

Цитадель служила в качестве укреплённого наблюдательного пункта, что является наглядным примером событий, описанных в «Книге Судей», посвященной, в том числе, войнам Исраэля с хананеянами и филистимлянами.

Судя по найденной керамике, речь идёт о 12 веке до н.э. — очень сложном и трагическом для жителей Ханаана времени, когда на геополитической арене появились филистимляне и сыны Исраэля, огнем и мечом добывавшими себе место под солнцем.

Форт был построен в стратегическом месте с видом на главный тракт вдоль Нахаль-Гуврин, соединявший прибрежную равнину с Иудейской низменностью.

Нахаль-Гуврин – ручей, воды которого наполняются в сезон дождей, начинающийся у горы Хеврон и соединяющейся с Нахал-Лахиш. Направление русла ручья — северо-западное.

Ханаанеяне, находившиеся до этого времени под защитой Египта, оказались между молотом и наковальней.

Они с тревогой наблюдали за «народами моря», захватившими прибрежную морскую линию и построившими укреплённые города, такие как Ашдод, Ашкелон, Экрон и Гат.

Серьёзные опасения также внушал, не без причины, отчаянный Исраэль, облюбовавший горную местность.

Основание крепости: 18 x 18 кв. метров, по четырем углам находились сторожевые башни. Сохранился массивный порог из цельного камня, весом около трёх тонн. Внутри крепости — двор, мощённый каменными плитами, а в его центре были установлены колонны. По обеим сторонам двора располагались постройки, служившие жилыми помещениями и складами. Речь об очень качественном монументальном строительстве.

Рисунок Итамара Вайсбейна: Рекострукция крепости

В крепостных помещениях найдены сотни керамических изделий, часть из которых — целые, среди них, по мнению археологов, особые святые предметы, служащие для проведения религиозных церемоний, возможно связанных с гаданием: блюдо и чаша (Быт. 44:5). Очень много керамической посуды выполнено в египетском стиле.

Фото Саара Ганора/ Управление древностей Израиля: Керамическая посуда, найденная в крепости

Вероятно, эта крепость, впрочем как и многие другие ханаанские города, была разрушена филистимлянами после того как Египет удалился из Ханаана, бросив на растерзание своих вассалов.

Развалины цитадели были обнаружены с помощью учеников многопрофильной беэр-шевской школы, учащихся подготовительной школы Нахшон и волонтёров.

Фото Саара Ганора/ Управление древностей Израиля: Обломки керамическрой посуды, найденной при помощи школьников города Беэр-Шевы

Участие школьников в археологических раскопках, является частью стратегии Управления древностей Израиля, направленной на привлечение молодого поколения к истории и археологии.

Рам Юдовин