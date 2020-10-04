Ученый назвал секс «лекарством» от рака

Для профилактики рака молочной и предстательной желез полезно регулярно заниматься сексом. Об этом заявил кандидат медицинских наук и врач-онколог Иван Карасев, передает Cursorinfo.

По словам эксперта, факторами развития рака предстательной железы являются застойные явления, хроническое воспаление, ожирение. Если у мужчины регулярная половая жизнь, то проблем с весом у него, вероятно, не будет, а эякуляция станет профилактикой для развития патологий.

Также регулярная половая жизнь помогает женщинам поддерживать стабильный гормональный уровень, что важно для профилактики рака молочной железы.

Ранее ученые установили идеальную продолжительность полового акта. Оказалось, что женщинам и мужчинам нравится, когда секс длится чуть более 25 минут.