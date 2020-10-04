Пугачева будет лечить умирающего Борю Моисеева

Борис Моисеев в последнее время ведет довольно-таки затворнический образ жизни.

Проблемы со здоровьем у певца начались уже давно. В 2010 году у него быт тяжелый инсульт, после которого он достаточно долго восстанавливался.

Однако тогда ему удалось реабилитироваться, и, несмотря на рекомендации врачей, он вернулся и на сцену, и к прежнему образу жизни, мало совместимому с необходимым щадящим режиму, — рассказывает «Комсомольская правда».

В 2015 году у Моисеева случился второй инсульт, с последствиями которого он борется до сих пор. Артист исчез из публичного пространства, ведет тихую размеренную жизнь.

Поэтому публика может судить о его состоянии в основном из рассказов очевидцев, которые далеко не всегда очевидцами являются.

Так, недавно модель Алена Кравец перепугала поклонников Бориса, объявив, что он «совсем плох».

А адвокат Тамара Пухова, ссылаясь на общего знакомого, заявила, что Моисеев находится в «тяжелейшем состоянии».

Слухи эти дошли до Аллы Пугачевой, и перепуганная примадонна, которую с Моисеевым связывает давняя дружба, предложила любую, в том числе и материальную помощь.

За своего подопечного пришлось вступиться директору певца Сергею Гороху.

Он объяснил, что не понимает, откуда у Кравец подобные сведения – ни по телефону, ни лично, ни с ним ,ни с Моисеевым модель не общалась.

А Тамара Пухова, разобравшись в ситуации, принесла певцу извинения, отправив ему большой букет цветов и корзину фруктов.

На самом же деле, по словам Гороха, Моисеев ведет достаточно полноценную жизнь – время от времени встречается с друзьями.

Гуляет, смотрит телепередачи. Недавно дал большое интервью. И финансовые дела у него в порядке.

Хватает средств от пенсии и авторских отчислений на все необходимое.