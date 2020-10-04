По фильму «Джентльмены» Гая Ричи снимут сериал

Miramax TV запустила в производство сериал, основанный на криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».

Режиссером и сценаристом шоу выступит сам Гай Ричи.

Изначально Ричи задумывал «Джентльменов» именно как сериал, однако в итоге решил снять полнометражный фильм.

Кто сыграет главные роли и о чем расскажет шоу, пока не известно.

В оригинальном фильме снимались Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Колин Фаррелл, Мишель Докери, Генри Голдинг, Чарли Ханнэм и Джереми Стронг.

Напомним, что картина вышла в прокат в январе 2020 года и собрала 115 млн долл. в мировом прокате при бюджете в 22 млн. В центре сюжета — торговец марихуаной Микки Пирсон в исполнении Мэттью МакКонахи, который решает отойти от дел и продать свою подпольную империю. Однако война за то, кому достанется его дело, приводит к необычным последствиям.