Обнаружено новое опасное последствие коронавируса

У переболевших, как отмечается, может проявляться синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением коронавируса у детей и подростков. У пациентов с этим синдромом возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Люди стали жаловаться на аритмию, боли в животе и температуру.

Зафиксировано уже 16 таких случаев.

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 34 миллионов человек, больше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия и Бразилия.