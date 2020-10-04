«  
  »

Обнаружено новое опасное последствие коронавируса

Американские ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Речь идет об остром воспалительном синдроме у взрослых, который ранее находили у детей и связывали его с COVID-19.

У переболевших, как отмечается, может проявляться синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением коронавируса у детей и подростков. У пациентов с этим синдромом возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Люди стали жаловаться на аритмию, боли в животе и температуру.

Зафиксировано уже 16 таких случаев.

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 34 миллионов человек, больше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия и Бразилия.

4 октября, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  