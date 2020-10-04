Илон Маск тонко пошутил по поводу выхода GTA 6

Знаменитый предприниматель и изобретатель Илон Маск в своем Twitter-аккаунте тонко пошутил над разработчиками студии Rockstar Games.

Сделал он это без слов, а при помощи картинки.

На изображении показано, как один мультипликационный персонаж с логотипом Rockstar Games на лбу выжимает другого, словно мокрую тряпку, на котором написано Grand Theft Auto 5.

Шутка отсылает к презентации PlayStation 5, во время которой все ожидали анонс следующей — шестой — части знаменитой игровой серии GTA, но вместо этого узнали, что на новом поколении будет представлена пятая часть, которая вышла еще в 2013 году.