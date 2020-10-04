Германия не пустила российского консула к Навальному

Российского консула не допустили к оппозиционному политику Алексею Навальному, который восстанавливается после отравления. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам», — говорится в сообщении. Там же отмечено, что посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному.

Напомним, состояние Навального резко ухудшилось 20 августа при перелете из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил лайнер в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу. 22 августа пациент был перевезен в «Шарите». Позднее три лаборатории: германская, французская и шведская, подтвердили, что в отношении создателя ФБК был применен «Новичок». Москва, однако, отказывается от возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, заявляя, что не видит этому доказательств.

Навальный был в коме 18 дней. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники. Сам он заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин.