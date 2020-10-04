Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Журнал Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира. Рейтинг возглавили колумбийка София Вергара, Анджелина Джоли и Галь Гадот. В сумме актрисы, представленные в списке, заработали почти вдвое меньше, чем самые высокооплачиваемые актеры за тот же период.

Как сообщается на сайте Forbes, доход Софии Вергары («Красотки в бегах») составил 43 миллиона долларов. Отметим, что знаменитость уже несколько раз была признана самой богатой актрисой по версии журнала.

Анджелина Джоли за год заработала 35,5 миллиона долларов и заняла вторую позицию топа, а на третьем месте – звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот с 31,5 миллиона долларов.

Следом за ними идут Мелисса Маккарти (25 млн долл.), Мерил Стрип (24 млн долл.), Эмили Блант (22, 5 млн долл.), Николь Кидман (22 млн долл.), Эллен Помпео (19 млн долл.), Элизабет Мосс (16 млн долл.) и Виола Дэвис (15,5 млн долл.).

Примечательно, что большую часть своих доходов актрисы получили от телевидения и стриминговых сервисов. Согласно подсчетам Forbes, общая сумма за 12 месяцев составляет 254 миллиона долларов. А это почти вполовину меньше суммы, которую заработали самые высокооплачиваемые актеры года. Соответствующий рейтинг был обнародован в августе 2020 года.