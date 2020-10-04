Элизабет Хёрли в купальнике с глубоким декольте показала стройные ноги

Известная британская актриса Элизабет Хёрли в который раз решила похвастаться роскошной фигурой.

Так, на странице в Instagram 55-летняя знаменитость запостила фото, где появилась в бирюзовом купальнике с глубоким декольте. Хёрли позировала сидя на кровати, демонстрируя пышный бюст, плоский живот и стройные ножки.

Как отметила актриса под публикацией, это фото она сделала до карантина на Мальдивах.

Подписчиков знаменитости изрядно ошеломило фото актрисы. Так, в комментариях фаны отметили, что Хёрли очень сексуальна.#