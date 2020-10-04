Больной Трамп записал видеообращение прямо из госпиталя

Американский лидер Дональд Трамп, который сейчас проходит лечение от коронавирусной инфекции в военном госпитале имени Уолтера Рида, записал видеообращение.

Он пообещал быстро завершить лечение от COVID-19 и вернуться к полноценной работе, чтобы «снова сделать Америку великой». «Когда я приехал сюда, то чувствовал себя не очень хорошо. Теперь мне намного лучше», — сказал Трамп, ролик опубликован в Twitter.

«Нам по-прежнему нужно делать Америку снова великой. Мы многого добились в этом направлении, однако многое еще предстоит совершить. <…> Я думаю, что скоро вернусь», — подчеркнул лидер США и добавил, что уже начинает чувствовать себя хорошо.

«Мы разгромим этот коронавирус», — пообещал Трамп.

Видеоролик уже набрал более 20 млн просмотров.

Напомним, о заражении Трампа и его супруги коронавирусом стало известно 2 октября. Пара изолировалась, отмечалось, что оба чувствуют себя хорошо. Однако позднее СМИ сообщили об ухудшении здоровья Трампа — у него поднялась температура и начался кашель.