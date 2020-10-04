Американец похудел на 15 кг на строгой пивной диете Армения готова обсуждать вопрос о введении в Нагорный Карабах российской армии » Азербайджан взял под контроль сразу 7 населенных пунктов в Карабахе Вооруженные силы Азербайджана заняли семь сел в трех районах в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил президент страны Ильхам Алиев в Twitter. «Деревня Талыш Тертерского района, села Мехди, Чахирлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — говорится в сообщении. ￼Також Алиев заявил, что переименовывает ранее взятое под контроль село Мадагиз в Суговушан. «С 3 октября 2020 я восстанавливаю историческое название села Мадагиз. Теперь он снова будет называться Суговушан », — отметил азербайджанский лидер.

загрузка...