Азербайджан взял под контроль сразу 7 населенных пунктов в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана заняли семь сел в трех районах в Нагорном Карабахе.
Об этом в субботу, 3 октября, сообщил президент страны Ильхам Алиев в Twitter.
«Деревня Талыш Тертерского района, села Мехди, Чахирлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — говорится в сообщении.
￼Також Алиев заявил, что переименовывает ранее взятое под контроль село Мадагиз в Суговушан.
«С 3 октября 2020 я восстанавливаю историческое название села Мадагиз. Теперь он снова будет называться Суговушан », — отметил азербайджанский лидер.
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