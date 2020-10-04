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Азербайджан взял под контроль сразу 7 населенных пунктов в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана заняли семь сел в трех районах в Нагорном Карабахе.

Об этом в субботу, 3 октября, сообщил президент страны Ильхам Алиев в Twitter.

«Деревня Талыш Тертерского района, села Мехди, Чахирлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — говорится в сообщении.

￼Також Алиев заявил, что переименовывает ранее взятое под контроль село Мадагиз в Суговушан.

«С 3 октября 2020 я восстанавливаю историческое название села Мадагиз. Теперь он снова будет называться Суговушан », — отметил азербайджанский лидер.

4 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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