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Азербайджан контролирует некоторую часть Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана заняли село Мадагиз на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Об установлении контроля над селом в агдеринском направлении заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, армия водрузила в населенном пункте азербайджанский флаг и намерена продолжить «возвращение» других территорий.

«Мадагиз наш, Карабах — это Азербайджан!» — написал Алиев в Twitter.

В столице Карабаха городе Степанакерте в субботу сработал сигнал воздушной тревоги, были слышны несколько взрывов.

4 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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