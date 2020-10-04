В США резко подскочил рост зараженных коронавирусом Порошенко госпитализирован после заражения коронавирусом » Азербайджан контролирует некоторую часть Карабаха Вооруженные силы Азербайджана заняли село Мадагиз на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об установлении контроля над селом в агдеринском направлении заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, армия водрузила в населенном пункте азербайджанский флаг и намерена продолжить «возвращение» других территорий. «Мадагиз наш, Карабах — это Азербайджан!» — написал Алиев в Twitter. В столице Карабаха городе Степанакерте в субботу сработал сигнал воздушной тревоги, были слышны несколько взрывов.

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