Армения готова обсуждать вопрос о введении в Нагорный Карабах российской армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсуждать вопрос о введении в Нагорный Карабах российских миротворцев

Об этом Пашинян заявил в интервью Al Jazeera .

По его словам, Армения готова к обсуждению вопроса ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах, где продолжаются боевые действия с Азербайджаном. Он добавил, что введение миротворцев могут обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках «минской группы «ОБСЕ», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос о том, хотел бы он увидеть российских миротворцев в Карабахе.