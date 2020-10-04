Армения бомбит второй по величине город Азербайджана (фото)

Второй по величине город Азербайджана – Гянджа подвергся в воскресенье ракетному обстрелу с территории Армении.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев назвал обстрел Гянджи очередным военным преступлением военно-политического руководства Армении.

По его словам, азербайджанская армия принимает адекватные меры в отношении агрессора.

С предупреждением в адрес руководства Армении выступил и министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр назвал открытой провокацией ракетный обстрел территории Азербайджана с территории Армении.

«Ереван пытается провокациями расширить зону боевых действий», — отметил глава оборонного ведомства АР.

Напряженность в зоне армяно-азербайджанского конфликта возросла 27 сентября, когда Вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации против Азербайджана, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне.

Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

По итогам первых дней боев стало известно об освобождении из-под оккупации ряда населенных пунктов Азербайджана.