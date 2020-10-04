Американец похудел на 15 кг на строгой пивной диете

Возможно, на выбор диеты повлияло то, что мужчина работает в пивоваренной компании. 6 марта он весил 292,5 фунтов — это около 133 килограммов. Такой высокий вес его сильно расстроил. Поэтому было принято решение худеть.

По словам Холла, он решил последовать примеру монахов 17-го века, которые постились именно на пиве: «Это был их жидкий хлеб, и он давал им возможность продержаться во время строгого поста»

Холл говорит, что помимо пива на завтрак, обед и ужин он еще пьет воду. И что регулярно проходит осмотр у врача. Показатели в норме, а некоторые за месяц даже улучшились

Вес составляет уже 260 фунтов, то есть примерно 118 кг. Диета Холла началась 6 марта, в Пепельную среду, и закончился 20 апреля перед Пасхой. Мужчина уверяет, что за последний месяц стал чувствовать себя гораздо лучше!

Источник статьи https://titcat.ru/