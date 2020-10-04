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Американец похудел на 15 кг на строгой пивной диете

Похудел на 15 кг на строгой пивной диете
Житель Огайо Дел Холл решил во время Великого поста питаться только пивом. Его пивной марафон начался 6 марта и продлится до 20 апреля. На сегодняшний день Холл похудел уже на 15 килограммов. Надо сказать, весьма результативно!

Похудел на 15 кг на строгой пивной диете

Возможно, на выбор диеты повлияло то, что мужчина работает в пивоваренной компании. 6 марта он весил 292,5 фунтов — это около 133 килограммов. Такой высокий вес его сильно расстроил. Поэтому было принято решение худеть.

По словам Холла, он решил последовать примеру монахов 17-го века, которые постились именно на пиве: «Это был их жидкий хлеб, и он давал им возможность продержаться во время строгого поста»

Холл говорит, что помимо пива на завтрак, обед и ужин он еще пьет воду. И что регулярно проходит осмотр у врача. Показатели в норме, а некоторые за месяц даже улучшились

Вес составляет уже 260 фунтов, то есть примерно 118 кг. Диета Холла началась 6 марта, в Пепельную среду, и закончился 20 апреля перед Пасхой. Мужчина уверяет, что за последний месяц стал чувствовать себя гораздо лучше!

Источник статьи https://titcat.ru/

4 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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