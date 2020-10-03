«  
  »

Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российский вертолет нарушил японское воздушное пространство на севере страны. Об этом заявили в министерство обороны Японии.

Как сообщает агентство Kyodo, инцидент произошел в районе острова Хоккайдо.

Как уточняется, в небо были подняты японские истребители. Спустя несколько минут вертолет покинул воздушное пространство Японии, а правительство страны по дипломатическим каналам выразило протест российской стороне, пишет СМИ.

3

Официального комментария от российской стороны пока не было.

3 октября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  