Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российский вертолет нарушил японское воздушное пространство на севере страны. Об этом заявили в министерство обороны Японии.

Как сообщает агентство Kyodo, инцидент произошел в районе острова Хоккайдо.

Как уточняется, в небо были подняты японские истребители. Спустя несколько минут вертолет покинул воздушное пространство Японии, а правительство страны по дипломатическим каналам выразило протест российской стороне, пишет СМИ.

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Официального комментария от российской стороны пока не было.