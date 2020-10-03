Танки «сами по себе довольно живучие», однако в своем текущем виде практически беззащитны перед современными беспилотниками, пишут «Известия» в публикации, посвященной конфликту в Нагорном Карабахе.

В России признали подавляющее господство турецких Bayraktar TB2 в Карабахе — по последним данным, беспилостникпи уничтожили до 200 танков , 80 орудий и РСЗО и как минимум 13 комплексов ПВО Армении.

«В небе полностью господствуют беспилотники, и мы видим, что они подводят черту под использованием бронетехники. Она перед ними абсолютно беззащитна, даже со встроенной динамической защитой. Сегодня танки в том виде, в котором они были, начинают уходить в прошлое, или по крайней мере конструкторам надо делать серьезные выводы», — признает военный эксперт Алексей Хлопотов.

В сентябре The Drive написало, что aзербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки. Согласно изданию, для этого использовались беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства, для чего, в частности, использовались Bayraktar TB2.