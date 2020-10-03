В Мексике обнаружено огромное кладбище мамонтов

Во время расчистки участка под строительство нового аэропорта в городе Санта-Лусия (штат Мехико) были найдены черепа, кости и бивни десятков мамонтов (предполагаемый возраст находки — 15 000 лет). Это кладбище, по всей видимости, — результат охоты людей на древних гигантов.



Окаменелые останки более 60 колумбийских мамонтов были найдены в конце 2019 года, когда началось строительство нового международного аэропорта имени генерала Фелипе Анхелеса. Эти фотографии публикуются впервые. Мамонт Колумба, или колумбийский мамонт — вымерший вид североамериканских мамонтов. Был одним из наиболее крупных представителей семейства слоновых, которые когда-либо существовали. Высота в холке у взрослых самцов достигала 4 м, а их вес составлял около 10 тонн.

Огромный череп и бивни колумбийского мамонта. Животное таких размеров весило не менее 9 тонн

У колумбийских мамонтов, в отличие от их шерстистых сородичей, живших в холодной тундре, было очень мало шерсти. Эти гиганты имели 4 — 4,5 м в высоту, весили до 10 тонн и могли похвастать бивнями длиной до 5 метров. Предполагаемая продолжительность жизни — 65 лет.

Бивни мамонта Колумба могли достигать 5 метров в длину

Помимо огромного количества останков мамонтов, во время раскопок были обнаружены 15 человеческих черепов, предположительно из доиспанских захоронений, а также сосуды, обсидиан и останки собак.

Исследования вели сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH). Первоначально они полагали, что на этом участке можно найти только около десятка мамонтов, но на сегодняшний день найдены останки уже почти 70 особей.

В этом регионе, вероятно, охотились люди, потому что раньше здесь находилось Ксалтоканское озеро, ныне осушенное.

Зубы колумбийского мамонта

Ученые, исследовавшие местность, обнаружили также две древние охотничьи ямы всего в 20 км от площадки аэропорта. Эти ямы около 2 метра глубиной и 20 метров в диаметре могли использоваться для охоты на мамонтов и других крупных животных.

Колумбийский мамонт населял и Южную, и Северную Америку — на юге до нынешней Коста-Рики, на севере — примерно до Канады.

Найденные останки принадлежат одному из последних поколений мамонтов, которые вымерли и были уничтожены около 12 000 лет назад.

Несмотря на серьезную археологическую работу, строительство аэропорта не остановлено (хотя и замедлено). Существуют планы по созданию в аэропорту музея, в котором будет рассказываться о том, какой была жизнь в этом регионе в эпоху позднего плейстоцена.