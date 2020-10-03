В Дании, Нидерландах и Испании убили почти 2 млн норок из-за коронавируса

В Дании убили почти миллион норок, после того как коронавирусную инфекцию обнаружили у этих животных на 41 ферме. Об этом говорится в заявлении на сайте датского министерства окружающей среды и продовольствия.

По словам министра окружающей среды и продовольствия Могенса Йенсена, решение об уничтожении было принято, чтобы норковые фермы «не создавали риска заражения людей».

В то же время в Нидерландах из-за COVID-19 уничтожили около миллиона животных на фермах.

Также в Испании убили более 90 тыс. норок из-за заражения коронавирусом.

По последним данным, в мире заражены этой смертельной инфекцией более 34,5 млн человек, умерли — свыше 1 млн.