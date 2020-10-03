Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли В Мексике обнаружено огромное кладбище мамонтов » Создан самосвал грузоподьемностью 750 тонн (фото) Размер – имеет значение. Когда речь идет о карьерных самосвалах, так точно. Эту истину доказали инженеры из Словении, сконструировав машину, которая станет новым рекордсменом по грузоподъемности среди серийных карьерных самосвалов. Заявленная нагрузка, с которой справится новинка, уже почти в два раза превышает показатель сильнейшего из БелАзов.



Словенская компания ETF Mining Equipment готовит к выпуску новый сверхтяжелый грузовик. Пока машина существует только в качестве прототипа, однако уже совсем скоро должна выйти на трудовую стезю в горнодобывающие карьеры. Известно, что новинка станет представителем следующее поколения карьерных самосвалов и по своим характеристикам должна будет превзойти лучшие из БелАзов, который на сегодняшний день держат пальму лидерства и являются самыми грузоподъемными самосвалами в мире.



Так, рекордсмен Гиннеса БелАЗ-75710 имеет грузоподъемность в 450 тонн. На тестах грузовик, к слову, поднял еще больше. Так или иначе, но это достижение белорусского богатыря скоро померкнет рядом с анонсированным самосвалом ETF MT-240. Заявленная грузоподъемность новинки составит все 760 тонн!



Главный секрет ETF MT-240 кроется, конечно же, в его конструкции. Самосвал имеет модульную конструкцию и может состоять из нескольких сегментов, которые соединяются между собой. Конкретная модификация выбирается в соответствии с поставленными перед авто задачами. В зависимости от ситуации на грузовик можно будет устанавливать дополнительные двигатели, батареи, аккумуляторы.



Тоже самое касается и кабины, а еще прицепов, коих у ETF MT-240 может быть несколько. Количество осей – 5, однако компания пообещала в последствии создать дополнительные модели на 2, 3 и даже 8. В зависимости от конструкции, грузоподъемность будет колебаться от 160 до 760 тонн.

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