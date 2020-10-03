Россиянин признан виновным в кибер-мошенничестве на суму $568 миллионов

Сергей Медведев, гражданин России, управляющий сервисом обмена и условного депонирования цифровой валюты, который он основал в 2010 году, признал себя виновным по обвинениям в вымогательстве и мошенничестве с платежными картами на сумму 568 миллионов долларов. Правительство США назвало это крупнейшим в истории случаем кибер-мошенничества.

33 -летний Медведев признал в своем заявлении от 26 июня в Окружном суде США штата Невада, что он основал и управлял организацией Infraud, международным предприятием по киберпреступности, которое способствовало продаже краденых кредитных карт и оборудования, вредоносных программ и украденных данных учетных записей в течение восьми лет.

Он также подтвердил наличие службы обмена и условного депонирования «цифровой валюты» для 10 901 члена Infraud. В обвинительном заключении 2018 года говорится, что члены Infraud использовали ныне несуществующий Liberty Reserve и биткойн, среди прочих «цифровых валют», для отмывания своих средств.

В июньском заявлении не упоминается, в какой степени обменный сервис Медведева осуществлялся в биткойнах или других криптовалютах. В нем говорится, что до мая 2013 года Медведев накопил 1,04 миллиона долларов в цифровой валюте Liberty Reserve.

В целом, Infraud способствовал продаже 4 миллионов краденых номеров платежных карт, чем причинил фактический ущерб в размере 568 миллионов долларов своим жертвам, American Express, Visa, MasterCard и другим, что признал Медведев.

Министерство юстиции закрыло Infraud в феврале 2018 года и впоследствии предъявило обвинение 36 членам организации в рамках операции «Теневая паутина».

По данным Bangkok Post, на момент ареста в Таиланде в 2018 году у Медведева было более 100 000 биткойнов .

Слушание приговора по Медведеву назначено на 9 декабря.