Порошенко госпитализирован после заражения коронавирусом

У зараженного коронавирусом экс-президента Украины Петра Порошенко развилась двусторонняя пневмония, что является очень опасным сценарием течения болезни.

Политика срочно госпитализировали в одну из клиник Киева, сообщила его супруга Марина. До этого он лечился дома.

«Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», — рассказала она в видеообращении, опубликованном на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Жена Порошенко также сообщила, что коронавирусом заразилась их дочь.

О болезни Порошенко стало известно 29 сентября. Сам он сообщил, что узнал о диагнозе вовремя.

«За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта болезнь коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома», — сообщил он в своем Twitter и призвал сограждан беречь себя.