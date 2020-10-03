Пенелопа Крус назвала фильм, который «просто меняет жизнь»

Одна из самых известных актрис Голливуда Пенелопа Крус также является киноманкой. Она охотно просматривает новые ленты своих коллег и делится впечатлениями с поклонниками. На днях Пенелопа Крус порекомендовала всем документальный фильм, который может изменить жизнь каждого человека.

Соответствующее сообщение появилось в инстаграме Пенелопы Крус. Актриса рассказала, что на днях посмотрела документальную ленту «Социальная дилемма», которая изменила ее жизнь. Звезда голливудских фильмов задумалась над влиянием социальных сетей на современный мир, поэтому посоветовала каждому посмотреть этот проект Netflix.

«Я не могу перестать думать об этом документальном фильме, который меняет жизнь! Это слишком просто рекомендовать его. Кстати, это моя единственная социальная сеть, и да, я также использую ее, чтобы выразить свое беспокойство по поводу отсутствия общепринятых норм и последствий. А вы уже смотрели «Социальную дилемму»? Замечательный и такой актуальный документальный фильм!» – написала Пенелопа Крус.

Что известно о фильме «Социальная дилемма»

Премьера документального фильма «Социальная дилемма» состоялась 9 сентября 2020 года. С тех пор лента стала одной из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. А все потому, что авторы проекта затронули очень актуальную тему сегодняшнего дня.

В центре фильма – интервью представителей крупных компаний, в частности Facebook и Google. Создатели ленты интересуются, как и почему доступ к любой информации портит жизнь людям вместо того, чтобы улучшать ее. И здесь поднимают вопросы влияния соцсетей на психическое здоровье людей, увеличения количества самоубийств среди подростков, теории заговоров и манипуляций мнением общества.

«Фильм рассказывает о времени, когда для многих людей социальные медиа стали неотъемлемыми. С этой необходимостью технологий появляется огромная сила, которая, если ее не остановить, будет продолжать подрывать демократию, психическое здоровье и права человека. Сейчас, как никогда, настало время изучить влияние этих платформ на общество и принять меры для обеспечения того, чтобы технология служила интересам людей, а не для получения прибыли», – говорят авторы фильма «Социальная дилемма».