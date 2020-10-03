Мужчина в костюме Халка разбил звезду Трампа в Голливуде

На Аллее славы в Голливуде (Лос-Анджелес, США) разбили звезду в честь президента США Дональда Трампа. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в полиции, это сделал некий мужчина, который был одет в костюм Халка — одного из персонажей вселенной Marvel.

Предварительно причиненный ущерб оценивается в пять тысяч долларов, полиция ведет расследование и ищет подозреваемого. В ближайшее время звезду заменят.

Это уже не первый случай, когда звезда оказывается поврежденной. Например, в июне 2020-го The Academy Music Business сообщал, что вандалы разбили тротуар со звездой. Причем никаких опознавательных знаков, что она принадлежит именно Трампу, не было. Тогда случившееся связывали с волной протестов, прокатившейся по стране после смерти 46-летнего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими.

Звезду в честь Трампа установили в 2007 году, когда он еще не был президентом. Трамп получил ее за участие в шоу The Apprentice. С тех пор она неоднократно подвергалась нападению вандалов. Самым показательным стал случай в 2018-м, когда ее разбили киркой. Мужчина, сделавший это, сдался полиции и получил условный срок за вандализм. В целом местные активисты выступают за то, чтобы убрать звезду Трампа с аллеи, но местные власти отказываются это делать, раз за разом восстанавливая памятник.