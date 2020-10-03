Эрдоган пригрозил начать новую масштабную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии. Это произойдет, если курдские формирования не покинут север республики, сообщает РИА Новости.

По его словам, когда военнослужащие Турции разрушили террористический коридор, который «пытались построить» вдоль границ Турции, Анкара показала, что «сирийские братья не одиноки».

Он отметил, что Турция не потерпит любые шаги, которые приведут к «новой гуманитарной катастрофе» в сирийской провинции Идлиб.

В октябре 2019 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство»