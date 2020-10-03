Джейми Фокс вернется к роли Электро в фильме «Человек-паук 3»

Джейми Фокс вернется к роли Электро в новом фильме «Человек-паук 3» с Томом Холландом.

Как сообщает The Hollywood Reporter, ныне актер находится на финальной стадии переговоров.

Напомним, Джейми Фокс играл врага Человека-паука в фильме «Новый Человек-паук 2: Высокое напряжение» (2014), когда роль Питера Паркера еще исполнял Эндрю Гарфилд.

Детали сюжета не раскрывают, но, скорее всего, это будет новая версия Электро, как было в случае с Дж. К. Симмонсом, который сыграл Джону Джеймсона в трилогии от Сэма Рэйми и в киновселенной Marvel.

Напомним, «Человека-паука 3» снимет режиссер «Человека-паука: Вдали от дома» Джон Уоттс. Ранее стало известно, что студия Disney отложила премьеру фильма «Человек-паук 3» на 17 декабря 2021 года.