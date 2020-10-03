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Даша Астафьева в красном плаще взбудоражила воображение фанатов

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева в очередной раз предстала перед поклонниками в откровенном образе.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором похвасталась своим полуобнаженным телом.

На фотографии Даша позирует без трусиков в красном плаще и телесном бра, сексуально демонстрируя часть обнаженного тела, в частности стройные ноги.

Под фото Астафьева отметила профиль девушки, по ее словам помогла ей еще лучше познать себя.

Девушка, которая недавно открыла мне новый мир. Помогла попробовать лучше узнать себя, и ответить на важные вопросы, которые давно интересуют —  заметила Даша.

Поклонники артистки высоко оценили ее фото, отметив врожденную сексуальность.

3 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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