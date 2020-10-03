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Азербайджан первый в мире применил баллистическую ракету LORA — моста больше нет

Азербайджан впервые применил оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile (LORA), разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI), пишет The Drive.

Согласно изданию, данное оружие уничтожило мост через реку Акар, соединяющий Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

The Drive пишет, что на это указывает ролик, опубликованный в сети. Издание отмечает, что в случае подтверждения данной информации случившееся станет первым боевым применением LORA в мире.

Издание, ссылаясь на Стокгольмский институт исследования проблем мира (Швеция), напоминает, что в 2017-2018 годы Азербайджан приобрел у Израиля до 50 таких ракет.

3 октября, 2020 | Category: Израиль, Мир, Новости ﻿
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