Азербайджан первый в мире применил баллистическую ракету LORA — моста больше нет

Согласно изданию, данное оружие уничтожило мост через реку Акар, соединяющий Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

The Drive пишет, что на это указывает ролик, опубликованный в сети. Издание отмечает, что в случае подтверждения данной информации случившееся станет первым боевым применением LORA в мире.

Издание, ссылаясь на Стокгольмский институт исследования проблем мира (Швеция), напоминает, что в 2017-2018 годы Азербайджан приобрел у Израиля до 50 таких ракет.