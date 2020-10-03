Армения сообщила о массированном наступлении Азербайджана в Карабахе

Министерство обороны Армении в субботу, 3 октября, сообщило о трех сбитых в Нагорном Карабахе самолетах ВВС Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Из ее поста следует, что в ходе наступления один самолет Азербайджана был сбит в южном направлении около 8:25 по местному времени (7:25 по Москве). Затем около 8:46 (7:46 по Москве) были сбиты еще два самолета.

Степанян также сообщила, что бои продолжаются на северном и южном направлениях границы Карабаха. «Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери», — добавила она.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями спецназа собирается направиться на передовую.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.