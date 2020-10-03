Американцы удвоили ракетное вооружение беспилотников

ВВС США испытали ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9A Reaper с модернизированным программным обеспечением, позволяющим удвоить ракетную нагрузку аппарата. Как пишет Aviation Week, во время испытаний на аппарат подвесили восемь ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух-поверхность». Не модернизированные Reaper способны нести только четыре таких ракеты.

В настоящее время ВВС США занимаются реализацией программы по наращиванию боевых возможностей ударных беспилотников. Предполагается, что это позволит аппаратам за один вылет поражать большее количество наземных целей. Помимо удваивания ракетной нагрузки, военные также изучают возможность подвески на беспилотники малых беспилотных разведывательных аппаратов и дронов-камикадзе.

Испытания MQ-9A с удвоенной ракетной нагрузкой состоялись 10 сентября 2020 года и были признаны успешными. Перед проверкам на аппарат было загружено программное обеспечение Operational Flight 2409. Его испытания планируется завершить до конца осени 2020 года, а до конца года программное обеспечение будет установлено на все беспилотники Reaper.

Модернизированная программа позволяет использовать для подвески ракет Hellfire пилоны под крылом Reaper, которые до сих использовались только для установки дополнительных топливных баков или размещения авиационных бомб калибра 500 фунтов (227 килограммов). Разработка модернизированного программного обеспечения ведется по совместному заказу ВВС США и Сил специальных операций.