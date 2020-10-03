23-летняя возлюбленная Леонардо ДиКаприо ждет от него ребенка

Знаменитый американский киноактер Леонардо ДиКаприо (которому 11 ноября стукнет 46 лет) в недалеком будущем станет отцом в первый раз. Звезда Голливуда ожидает рождения первенца, которого ему подарит его подружка Камила Морроне, которая младше Ди Каприо на 24 года.

По данным источника из окружения звезды, матерью ребенка станет 23-летняя модель Камила Морроне, с которой ДиКаприо находится в романтических отношениях вот уже около трех лет.

Отмечается, что Камила Морроне пока находится на ранней стадии беременности. Официально актер не объявлял о скором рождении ребенка.

До этого спутницей звездного актера были модели Жизель Бундхен из Бразилии и Бар Рафаели из Израиля. Обе красотки претендовали на официальное оформление отношений, однако до свадьбы дело не дошло.