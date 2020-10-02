Звезда Ники Минаж впервые стала матерью

37-летняя рэп-исполнительница Ники Минаж и ее 42-летний супруг Кеннет Петти стали родителями. Об этом сообщил портал TMZ. Ребенок пары появился на свет в среду в Лос-Анджелесе. Других подробностей пока нет.

Ники объявила о том, что ждет ребенка в конце июля.

Любовь. Брак. Коляска. Я переполнена волнением и благодарностью. Спасибо за ваши пожелания,

— написала певица под кадрами, на которых она позирует в белье.

Отец ребенка — муж Ники, 42-летний Кеннет Петти. Они начали встречаться в декабре 2018 года, а 12 августа 2019-го в эфире Queen Radio show Минаж рассказала, что они планируют сыграть свадьбу. Спустя месяц после бракосочетания исполнительница заявила о своем уходе со сцены. Она пояснила, что хочет сосредоточиться на личной жизни.

Ники Минаж с мужем

Что касается избранника Ники, то он в 1995 году он был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки. Спустя несколько лет, 27 апреля 2002 года, Кеннет выстрелил несколько раз мужчине в живот, от чего тот скончался. В 2006-м его приговорили к десяти годам тюрьмы, из которых он отсидел семь, после чего вплоть до мая 2019-го находился под наблюдением полиции. С Минаж они знакомы с детских лет.