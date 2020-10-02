Дженнифер Лопес поделилась снимками со стильной фотосессии в плаще без белья Рианна снялась в нижнем белье на показе собственного бренда » Зак Эфрон снимется в знаковой экранизации романа Стивена Кинга Зак Эфрон исполнит одну из главных ролей в новой киноадаптации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» от Universal Pictures и Blumhouse Productions. Режиссурой займется Кит Томас. Сценарий напишет Скотт Тимс. В центре сюжета 8-летняя девочка Чарли Макги, которая обладает даром пирокинеза. Ее родители, Энди и Вики, в юности приняли участие в эксперименте секретной организации «Контора», пробудившем в них сверхъестественные способности. В какой-то момент члены «Конторы», все это время следившие за семьей, решают похитить Чарли.

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