Зак Эфрон снимется в знаковой экранизации романа Стивена Кинга

Зак Эфрон исполнит одну из главных ролей в новой киноадаптации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» от Universal Pictures и Blumhouse Productions. Режиссурой займется Кит Томас.
Сценарий напишет Скотт Тимс.
В центре сюжета 8-летняя девочка Чарли Макги, которая обладает даром пирокинеза. Ее родители, Энди и Вики, в юности приняли участие в эксперименте секретной организации «Контора», пробудившем в них сверхъестественные способности. В какой-то момент члены «Конторы», все это время следившие за семьей, решают похитить Чарли.
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