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Зак Эфрон снимется в знаковой экранизации романа Стивена Кинга

Зак Эфрон снимется в экранизации романа Стивена Кинга

Зак Эфрон исполнит одну из главных ролей в новой киноадаптации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» от Universal Pictures и Blumhouse Productions. Режиссурой займется Кит Томас.

Сценарий напишет Скотт Тимс.

В центре сюжета 8-летняя девочка Чарли Макги, которая обладает даром пирокинеза. Ее родители, Энди и Вики, в юности приняли участие в эксперименте секретной организации «Контора», пробудившем в них сверхъестественные способности. В какой-то момент члены «Конторы», все это время следившие за семьей, решают похитить Чарли.

2 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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