Warner Bros. выпустила документальный фильм в честь 80-летия Джокера

В этом году один из величайших суперзлодеев — Джокер — отмечает 80-летие со дня первого появления в комиксах DC. По этому случаю кинокомпания Warner Bros. выпустила получасовой документальный фильм о нем.

Документалка называется The Joker: Put on a Happy Face.

Фильм рассказывает историю персонажа в комиксах, а затем — в фильмах и мультфильмах. В ленту также вошли фрагменты интервью актеров, которые играли Джокера в разное время: Хоакина Феникса, Джека Николсона, Хита Леджера, Джареда Лето и других.

Напомним, последний фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса вышел в 2019 году и собрал в прокате более миллиарда долларов. Главную роль сыграл Хоакин Феникс. Картина получила два «Оскара» (за лучшую мужскую роль и саундтрек).