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Волкер: Пользование Крымом для России должно стать неподъемным

Чтобы Кремль почувствовал реальные последствия оккупации Крыма, нужно усилить санкции и заблокировать морское движение для российских кораблей. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Укринформ».

«Нужно сделать так, чтобы для россиян стало невозможным пользование Крымом, и в частности портом Севастополя», – отметил он.

Также политик подчеркнул, что в этом контексте важна не только поддержка со стороны Америки, но и усилия всех стран Европейского Союза.

«Все страны должны признавать и выполнять санкции, введенные ЕС, согласно которым любое судно, выходящее из порта Крым, подпадает под санкции и считается занимающимся контрабандой, и оно не может зайти в любой другой порт», – добавил Волкер.

  • В июле Курт Волкер высказал мнение о том, что РФ вряд ли будет нападать на Украину со стороны аннексированного Крыма.
2 октября, 2020 | Category: Новости, Россия, США, Украина ﻿
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