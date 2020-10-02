Вицепремьером Бельгии впервые стала трансгендерная женщина

После двух лет без полностью сформированного правительства у Бельгии появилась новая правящая коалиция. Пост заместителя премьер-министра страны заняла трансгендерная женщина. Это первый случай в европейской практике.

57-летняя Петра Де Суттер из Фламандской партии зеленых является членом Европейского парламента с 2019 года. В Бельгии не было полноценного правительства с декабря 2018 года, когда король Филипп принял отставку кабинета министров во главе с премьером Шарлем Мишелем.

До марта этого года им управляла временная администрация во главе с первой женщиной на посту премьер-министра страны Софи Уилмс (сейчас она является первой женщиной — министром иностранных дел страны).

Но вернемся к Де Суттер. Она профессор гинекологии Гентского университета, специализируется на репродуктивной функции. Политик активно выступает за права трансгендерных людей и открыто рассказывает о собственном опыте трансгендерного перехода.

Мне было сорок, когда я решила полностью стать женщиной, которой я всегда была, и из-за этого решения я потеряла коллег, людей, которых я знала, и даже друзей,

— сказала она в интервью, опубликованном на ее веб-сайте.

Не всем в жизни повезло так, как мне: меня приняли на работе, приняли мои партнеры и моя вторая половинка. На самом деле очень немногим людям в моей ситуации повезло. Вот почему мне нужно что-то сделать для тех, кому не хватило этой удачи. Я очень остро реагирую на несправедливость и считаю неправильным, что люди в мире страдают просто из-за того, кем они хотят быть,

— добавила она.

Невероятно благодарна за доверие, которое я получила от своей партии. Вчера вечером вместе с тысячей других членов я дала зеленый свет новому правительству. Теперь вместе с этим правительством я могу сделать все необходимое, чтобы перезапустить нашу страну и работать над новым будущим для всех бельгийцев,

— написала в твиттере политик.

Иностранные издания называют Де Суттер самым высокопоставленным трансгендерным политиком в Европе. Мари Кау стала первым трансгендерным политиком во Франции, когда она была избрана мэром Тиллой-ле-Маркиенн в начале этого года, а первый трансгендерный политик Италии Джанмарко Негри вступил в должность мэра Тромелло в прошлом году.