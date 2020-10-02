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В Женеве установили минимальную зарплату в 4100 долларов

Жители швейцарского города Женева поддержали введение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 23 швейцарских франков в час. В пересчете на 41-часовую рабочую неделю это 3,8 тысячи швейцарских франков, или 4,1 тысячи долларов США. Предположительно, изменения вступят в силу в конце месяца, сообщает CNBC.

Инициативу поддержали две трети участников голосования, хотя в 2011 и 2014 году аналогичное предложение большинством голосов отклоняли. На отношение к минимальному доходу, отмечают эксперты, повлияла ситуация с коронавирусом, которая усугубила проблему социального неравенства и бедности в городе.

Новая минимальная зарплата станет самой высокой не только в Европе, но и в мире. Она более чем в три раза выше, чем в США, и более чем в два раза выше, чем самая высокая в Великобритании. Ранее консалтинговая фирма Mercer по итогам исследования 2020 года назвала Женеву девятой в списке самых дорогих для жизни городов мира.

2 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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