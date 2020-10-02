В Монако нашли раритетный «Бэтмобиль» с украинскими номерами

Жители Монако нашли раритетный автомобиль, изготовленный для фильма «Бэтмен» 1989 года, и сфотографировали его. Снимки публикует издание УНИАН.

На размещенных кадрах запечатлен так называемый «Бэтмобиль», к которому прикреплены украинские номера. Автомобиль выполнен в черном матовом цвете, а на его корпус нанесены несколько желтых логотипов супергероя. Кроме того, диски машины выполнены в той же расцветке.

По информации издания, на Украину машина попала из Литвы для реставрации: ремонт делали в Киеве в автосервисе Nanoprotec. Согласно статье, транспортное средство должны были отправить новому владельцу в Монако еще в первой половине 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса он получил ее только сейчас.

Отмечается, что описанный «Бэтмобиль» — один из трех автомобилей, которые сконструировали специально для съемок фильма. Он построен на базе машины Chevrolet Caprice и оснащен 12-цилиндровым двигателем V12 от BMW седьмой серии 1994 года.

В октябре 2019 года копию другого «Бэтмобиля», снятого в фильме «Бэтмен против Супермена», нашли в России. Его продают на сайте «Авто.ру» за 55 миллионов рублей. Машина была создана в США в 2018 году специально для участия в выставках и фестивалях.